進入浪漫的賞櫻旺季，往年台灣人最喜愛在花季時赴日韓賞櫻，今年受疫情影響即使不能出國，國內想要看到櫻花綻放的美麗場景也有！每年2月初開始，全台就進入了大量的粉紅狂潮，像是武陵農場、阿里山、九族文化村、新竹山上人家、司馬庫斯等，都是人氣熱門的賞櫻去處。

全台最受矚目的「2021武陵農場櫻花季」於2/12(大年初一)至3/1(一)展開為期18天的活動，武陵櫻花區共有200公頃，包括台灣原生山櫻花、霧社櫻、紅粉佳人等10多種不同品種，滿山開遍2.1萬株櫻花綿延於3公里長的步道，每年花季都吸引數十萬旅客上山追櫻。

3~4月初春的阿里山堪稱賞櫻勝地，主要的花種包括山櫻花、吉野櫻、八重櫻，整片粉色花海相當壯觀，推薦民眾可以搭乘「百年國寶-蒸汽火車」檜木列車欣賞櫻花美景，賞粉紅春櫻阿里山、唯美風鈴木。

雄獅旅遊和林務局合作規劃蒸汽火車櫻花季獨包旅遊模式，可搭檜木列車欣賞櫻花美。（圖／雄獅旅遊）

九族文化村為日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」。（圖／雄獅旅遊）

九族文化村為日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」，是日本櫻花協會繼1990年在日本國內認證出｢日本さくら名所100選｣後首次海外認證櫻花名所，此舉也讓九族文化村的櫻花勝景與日本百大賞櫻名所齊名，推薦可順道遊訪中社鬱金香及日月潭紅茶工廠。

而竹苗地區的山林之中，野生山櫻花綻放於群山環繞中，別有風情。（圖／雄獅旅遊）

而竹苗地區的司馬庫斯、山上人家等景點，野生山櫻花綻放於群山環繞中，別有另一番景緻，在花季期間可賞花兼親近大自然，順遊北埔老街、白蘭竹林古道、銅鑼炮仗花海公園、鯉魚潭水庫觀景臺等熱門景點。

(中時新聞網)