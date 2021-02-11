走春出遊首選！北市三大休閒農業區 邀您品茗、賞櫻、吃美食。（北市產業局提供／吳康瑋台北傳真）

春節連假已展開，緊接著月底還有228連假，台北市政府產業發展局提供您口袋清單，快趁春暖花開之際來趟休閒農業小旅行，溫馨提醒，為因應防疫措施，請自備口罩並全程配戴，並落實用肥皂勤洗手，共同做好疫情防治，讓出遊盡興，防疫安心。

白石湖找農趣 × 貓空喝好茶

忙碌的都會生活總是讓人對悠閒的山居時光心生嚮往，想體驗田園慢活，享受美味健康的有機蔬果，或是三五好友相約品茗，來到台北市郊白石湖休閒農業區或是貓空休閒農業區，都可以滿足你想要放鬆身心靈的需求。

「白石湖休閒農業區」是2016年申請通過的台北市首座休閒農業區，當地因為觀光草莓採果園而日益盛名，目前白石湖一帶約有16家別具特色的大小農園，位於台北市南邊木柵山區、以茶鄉聞名的「貓空」，則於2018年劃定為「貓空休閒農業區」，是台灣優質好茶木柵鐵觀音與文山包種茶的主要種植區。來到貓空，可體驗纜車、賞景、品茗以及享受美味的茶餐。

穿梭竹子湖花草間 × 回味北投酒家菜

位於台北城郊的竹子湖一年四季有海芋、繡球花到金針花等各式花卉，將山區點綴得繽紛亮麗，日治時代，日本人將泡湯溫泉文化傳入台灣，北投便成為具有濃濃日式風情的著名溫泉勝地，也是獨特飲食「酒家菜」的發源地。

竹子湖擁有肥沃土壤、純淨水源，1960年代末期，由農會輔導當地農民，種植經濟價值更高的花卉「海芋」，全盛時期花農約有80幾戶，除了海芋外，也陸續種植適合此處生長的彩色繡球花，台北市政府於2019年推動成立「竹子湖休閒農業區」，成為台北市第三處休閒農業區。

日治時代北投因發現溫泉而開啟璀璨歷史，獨有的地形地貌，珍貴的地熱資源，造就北投旅遊的豐富性。從竹子湖花田、溫泉、到酒家菜，每一種風景都令人著迷；春節期間店家營業時間可能有所變動，建議事先電話聯繫或參考店家網路公告。

走春出遊首選！北市三大休閒農業區 邀您品茗、賞櫻、吃美食。（北市產業局提供／吳康瑋台北傳真）

走春出遊首選！北市三大休閒農業區 邀您品茗、賞櫻、吃美食。（北市產業局提供／吳康瑋台北傳真）

走春出遊首選！北市三大休閒農業區 邀您品茗、賞櫻、吃美食。（北市產業局提供／吳康瑋台北傳真）

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