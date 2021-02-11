美國總統拜登10日與大陸國家主席習近平通話相互拜年，就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。對此，國民黨立委陳以信今(11日)在臉書表示，「看了今天拜登總統的講話，就覺得蔡總統昨天小年夜講話真是機靈！搶在拜登宣布對中政策轉向之前，先一步向北京遞出善意。」

陳以信11日在臉書寫下，美國白宮最新發佈拜登總統與大陸國家主席習近平的通話聲明，這可說是拜登總統對中策略的正式起手式，總結過去半年多來拜登團隊對中論述的重要內容，言簡意賅、用字精確、輕重拿捏得宜，顯見美國傳統建制派的菁英外交政策回來了！

陳以信提到，聲明中可以分析的點很多，但他認為最重要的就是一個字「engagement」，拜登總統強調會基於美國與盟邦利益，與北京展開務實與結果導向的engagements。這代表華府正式通報北京，川普政府的containment途徑已經過去，雖然未來美中關係的核心議題不變，還是印太、香港、新疆、台灣等，但美國做法會有極大不同，將以多邊取代單邊，以競合取代圍堵，美國將要重新結合並領導區域盟邦，共同面對北京的挑戰。

而看完拜登發言後，陳以信說，「就覺得蔡總統昨(10日)小年夜講話真是機靈！搶在拜登宣布對中政策轉向之前，先一步向北京遞出善意，超前部署姿態做足，難怪能得華府歡心。國民黨這點就是學不會...」。

美國總統拜登在美東時間10日與大陸領導人習近平通話，根據美國白宮公布的摘要，拜登在通話中強調美國對大陸脅迫台灣的行為表示關切。對此總統府發言人張惇涵表示，注意到美國拜登總統與大陸國家主席的相關通話，對於拜登總統在台海安全與人權議題上的關注，我們表達敬佩與感謝。

(中時新聞網)