25歲辣模翁子涵擁有不科學的姣好身材，曾被爆出是連千毅包養的後宮佳麗之一，深陷一連串風波，包括賣淫、整容、假學歷等，近來子涵揮別陰霾，積極更新社群平台，跳鋼管舞大秀性感身材，日前她又在IG分享大尺度辣照，只用浴巾遮住重點部位，讓粉絲都陷入暴動。

子涵日前在IG大曬出浴照，只見她一絲不掛，背對著鏡頭，露出整片平滑美背，展現零贅肉身材曲線，手中拿著白色浴巾遮住私密部位，回頭露出迷茫性感的眼神，若隱若現的蜜桃臀更是讓粉絲瘋狂。

粉絲們紛紛敲碗求正面照，「我被辣到了」、「這受不了了」、「我幫忙擦背」、「太棒了這雪白的肌膚」、「妳大姐我要留鼻血了！」、「好棒的曲線」、「太辣了！祝新年快樂喔！」、「性感美背美媚」、「真好蒸氣房體內排毒身體好」、「標準回眸一笑盡春風」。

事實上，子涵近期不但去學畫畫、高爾夫陶冶性情，更開始練鋼管舞，積極充實自己的生活，也時常曬出練習鋼管舞的影片，和粉絲分享自己的學習成果，每每都能引發騷動，掀起熱議，「超辣超美，女神啊啊啊啊」、「真羨慕這根柱子」．、、「哇每次看都是那麼性感漂亮」。

(中時新聞網)