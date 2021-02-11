據環球網報導，在中美元首今天上午通電話後，美國有線電視新聞網（CNN）、《洛杉磯時報》、英國路透社等多家國際主流媒體頭條要聞區均刊登了相關報導，並在標題上紛紛強調，這是拜登正式就任美國總統後首次與中國領導人通電話。

CNN稱，雖然拜登在擔任美國副總統期間曾與習主席有過會面，但這次通話是他們作為兩國元首的首次接觸。CNN援引拜登政府一名高級官員的話說，「很明顯，這些年來，拜登與中國領導人相處了很長一段時間」，「他知道他想就中國的行動和政策制定什麼」，並希望確保「暢通的溝通管道……因此我們可以克服挑戰」。

路透社則說，這是自去年3月習近平與美國前總統川普通話以來，中美元首之間的首次通話。路透社援引美國白宮的說法稱，中美領導人就抗擊新冠疫情、氣候變化和預防武器擴散等共同挑戰交換了意見。拜登政府一位高級官員在通話前對記者表示，拜登希望確保有機會與中國領導人進行公開的溝通。

「在與習近平的首次通話中，拜登希望重啓美中關係。」《洛杉磯時報》以此為題稱，拜登在中國牛年新年到來之際，向中國人民致以問候和良好祝願。此外，這家美國媒體還援引週三晚向美國媒體提前預告這一通話的美國政府匿名高級官員的說法稱，雖然美國政府普遍同意川普將中國視為「主要戰略競爭對手」的觀點，但也承認特朗普四年任期「耗盡了美國的核心力量資源，讓美國處於一個更弱勢的地位」（政府顧問語）。

值得一提的是：中美領導人首次通話之際，中國國際電視台（CGTN）記者王冠在其微博上透露，白宮日前首次闡釋拜登政府對華思路：即美國新政府對華政策將是務實、看重現實、丟掉幻想和清醒的，並稱川普政府對華「激烈戰略競爭」雖「有價值」，但方法有很大問題，反而削弱了美自身競爭力。

《環球時報》總編輯胡錫進則在微博上表示，選擇中國的除夕通電話，他認為「這是拜登對習主席和中國表達的一種善意和尊重」。

「其實，中美雙方的態度已經漸漸明瞭，拜登和習主席彼此也很熟悉。」胡錫進表示，中美一些戰略性分歧不是秘密，兩國都需面對並加以管控。兩國領導人今天通話的意義除了進行進一步的個人溝通，同時也是給中美關係賦予一個相對正常的儀式感，表達相互尊重。「而在今天這個日子做這件事，我認為會為這些目標增加更多的正面氛圍。」

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，拜登此前在接受美媒採訪被問到計劃何時與中國領導人通話時，就曾表示他在等待「合適的時機」。而選擇在中國的「大年三十」這天通話、以祝賀春節為切入點，便是一個用心之舉，雙方領導人的表態也充分體現了中美關係的重要性。

金燦榮說，拜登在通話中也表達了與中方合作的願望。「與上屆政府相比，拜登將會更加注重美國國內問題，與中國交往中也會更加有分寸。中國和美國是兩個超大型國家，只有各自處理好國內事務才是正確選擇。」

(中時 )