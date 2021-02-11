好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt）曾有一段2年短命婚姻，但兩人轟轟烈烈的一段情，從開始到結束甚至到現在都還是受到討論；他們生了3名兒女外，還領養3名分別來自柬埔寨、衣索比亞和越南的小孩，兩人離婚後小孩都跟著裘莉，其中親生女兒夏蘿（Shiloh）近期把社群帳號的父性「彼特」拿掉，知情人士更爆料「小布一定很受傷」。

裘莉和小布從相識相戀到結婚都相當受人矚目，在離婚前經常以「布裘夫婦」身分，一起出席各大場合，一度是眾人稱羨的演藝圈模範夫妻；但兩人光是離婚手續就從2016年拖到2019年，後來因為小孩的關係，雙方還是保持聯繫。

根據外媒報導，近期布裘的14歲親生女兒夏蘿，突然將社群平台的名字做更改，把父親的姓氏「彼特」拿掉，這對於小布無疑是重重一擊，因為夏蘿和小布年輕時幾乎長得一模一樣外，她也是小布最親密的女兒。

知情人士更指出，裘莉和小布離婚後，兩人為了6名子女的撫養權都投入大量時間心力，夏蘿此舉間接讓小布又輸了一戰；而6名子女現在都和裘莉同住，雖然偶爾會和爸爸小布見面，但畢竟比不上日日夜夜相處，小布和子女們難免越來越疏遠。

(中時新聞網)