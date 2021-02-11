科學家們剛剛發布了一段海螺樂器聲，這可能是人類最古老的一段音樂。

科學家相信早在石器時代，人類就已經會唱歌，並以歌曲做為紀錄重要故事的載體。在唱久之後，祖先們已經不滿足只是用歌喉清唱，於是開始創造樂器，當然是以自然之物為樂器的材料，比如大海螺的殼。1931年，考古學家在庇里牛斯山脈的馬爾蘇拉洞穴(Marsoulas)中被發現了一個海螺殼，很早就發現它是被人類所加工過的，是明顯的工藝品。然而在很大程度上忽略它的功用，最近圖盧茲自然歷史博物館(Muséumde Toulouse)；圖盧茲大學(University of Toulouse)，以及布朗奎博物館（Muséedu quai Branly）的研究團隊發布了一段大法螺吹奏的聲音，他們認為大法螺是被做為樂器。

這枚海螺不但是遠古先祖的工藝品，還是可吹奏的樂器，或是號角。(圖/University of Toulouse)

做成樂器的白海螺(Charonia lampas)是一種大型的海螺，殼長可達到35~40公分，遠古時代的先祖把海螺頂端折斷，形成直徑1.4英寸(3.5公分)的開口，研究人員表示，海螺的尖端，是外殼最堅硬的部分，因此斷開絕非偶然。

也有證據表明，先祖人類使用赤鐵礦為工具，進行切割、打孔和裝飾，而赤鐵礦正是馬爾蘇拉洞穴壁畫的紅色顏料。

研究人員與演奏者一起驗證了他們的假設，海螺是一種號角，能夠吹出響亮的聲音，而音樂家經過調試後，則能夠使吹奏聲接近音符C、升C(C-sharp)和D。

另外，海螺的開口形狀不規則，並覆蓋有機塗層，這使研究人員認為，原本應該有一個吹奏嘴，可能是別的材料做的，可以使聲音更準確。

Listen as a 17,000-year-old conch shell is played once more

該研究的共同作者，圖盧茲大學的考古學家吉爾斯·托塞洛(Gilles Tosello)說，世界各地其他海螺上，也都有類似的吹口，顯然人類的審美觀是共通的，都會喜歡漂亮的大海螺，並視為珍寶。

根據研究人員的碳14同位素調查，這枚海螺的年代與洞穴裡的木炭灰、熊骨頭是同一時期，都在1萬8千年之前，因此這使這枚海螺成為現存最古老的樂器。

研究小組將會以3D列印的方式，精確的複製海螺，以調查螺殼上的小孔，是不是如同笛子的調音孔。他們也將研究螺聲可以傳播多遠。

(中時新聞網)