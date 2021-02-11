玉山國家公園的布農族原住民文化資源豐富，為讓遊客欣賞南橫美麗的自然風光，也對在地文化能有更多認識，玉管處特別在春節期間推出《聆聽山林之子布農之音》布農文化展演饗宴，讓探訪的旅人體驗南橫濃郁的文化氣息。

玉山國家公園管理處指出，玉山園區幅員遼闊，不僅天然資源豐富，園區布農文化內涵更是珍貴；如今，生態旅遊結合當地的人文資產，已成為流行趨勢，玉山國家公園南橫山區，擁有獨一無二的原始風光，更有布農族人的文化特色。

玉管處為使民眾增加對南橫梅山的認識，將於2月12日、13日、14日及2月16日共4天，每天上午10點30分到11點30分，及下午3點到4點，每天2場共計8場，在梅山遊客中心前廣場，舉辦《聆聽山林之子布農之音》布農文化展演活動，由梅山部落族人組成的「玉山Masuhuaz傳統文化團」擔綱演出。

玉管處表示，希望透過展演活動，帶領遊客了解布農文化的精髓，展演內容包括聞名遐邇的八部合音、獵槍祭、布農族傳統祭儀與服飾介紹等，歡迎遊客參與體驗，詳情請洽玉山國家公園管理處梅山遊客中心（07）6866181查詢。

(中時 )