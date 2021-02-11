新北清潔隊員無預警遭BB彈射擊（環保局提供／戴上容新北傳真）

新北清潔隊員無預警遭BB彈射擊（環保局提供／戴上容新北傳真）

2021金牛年除舊迎新，新北市清潔隊11日加強收運，除夕當天垃圾量更高達約3800公噸，為平常日的2.375倍，清潔隊辛苦收運外，近日也發生兩件憾事，其中一件為新莊區清潔隊員遭不明人士無預警持BB彈射擊，造成左肩及左手紅腫，目前已向三重警方報案。

環保局表示，新莊區隊黃姓隨車隊員昨小年夜10日晚間於中港一街94號附近執行垃圾清運作業時，遭不明人士從高處疑似以空氣槍射擊左肩及左手，造成受傷部位紅腫，隊員案發後立即向所在派出所備案。

另一起事件為，三重區隊垃圾車滿載垃圾後，隊員擔心民眾久候加上天雨路滑，在前往八里焚化廠途中發生撞擊意外，隨車隊員頭部、臉部等多處受傷，目前已出院，環保局將持續慰問關懷春節出勤隊員。

環保局表示，新北市自2008年前推動隨袋徵收後，資源回收量也逐年成長，自每日近1067公噸成長至去年約為2388公噸；整體垃圾量由2008年每日2,497公噸降低至2020年每日約1600公噸左右；而除夕垃圾量雖達 3800公噸左右，與往年相比仍減量有成。

環保局指出，春節期間除夕晚間到初三停止收運垃圾，考量民眾仍有垃圾排出需求，各區清潔隊共提供68處垃圾定時定點收運服務，請民眾務必使用專用垃圾袋及作好垃圾分類，並於定點清運時間才可以交付清潔隊收運。

環保局提醒，常發現部分民眾未預約，即隨意棄置大型家具，影響環境衛生形成髒亂點，倘有發現違規情況，依廢棄物清理法最高可處6000元，另嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入，倘經查獲不法，環保局將蒐集相關證據後將移請檢調單位依法偵辦。

2021金牛年除舊迎新，新北市清潔隊11日加強收運，除夕當天垃圾量更高達約3800公噸，為平常日的 2.375倍（環保局提供／戴上容新北傳真）

2021金牛年除舊迎新，新北市清潔隊11日加強收運，除夕當天垃圾量更高達約3800公噸，為平常日的 2.375倍（環保局提供／戴上容新北傳真）

(中時 )