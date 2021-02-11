日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗今天傳出有意為失言引咎辭職，日本足球協會前主席川淵三郎下午受訪時說，如果順利被選為主席，將會為東奧成功舉辦傾注全力。

森喜朗本月3日在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗4日出面公開道歉撤回發言，並說沒有考慮辭去主席職務，但今天傳出已跟身旁人士表明辭意。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，84歲的川淵三郎已表達有意接任東奧組織委員會主席。

相關人士表示，川淵下午3時左右跟森喜朗談了約一小時，森喜朗拜託川淵接下主席職務，川淵回覆表示同意；川淵預定明天跟森喜朗一同出席組織委員會舉行的緊急會議。

川淵下午在千葉市受訪時說，今天跟森喜朗談了約一小時，如果能順利被選出擔任主席的話，將會為東奧成功舉辦傾注全力。東奧組織委員會理事會擁有決定重要事項及選舉主席等權限。

川淵現年84歲，出身大阪府。他年輕時是足球選手，曾身為日本代表隊成員出賽1964年東京奧運，退役後擔任「代表監督」（日本國家足球隊主教練）。

川淵之後為設立日本第一個職業足球聯賽（J.League，J聯盟）盡心盡力，並在聯賽於1993年開踢後擔任第一任主席。

他在日本各地推動足球運動的同時，也成功申辦2002年世界盃足球賽，並擔任日本足球協會第10屆主席，傾力推動足球賽事的普及與強化。

不僅在足球界著力甚深，川淵2015年還擔任日本籃球協會主席，為統一已分裂的男子聯盟，推動B聯盟的改革事項，並實現解除日本隊遭國際籃球總會禁賽的制裁等，在籃球界也發揮很強的領導能力。

川淵目前在東奧組織委員會內的評議員會擔任議長，同時也兼任東奧選手村的村長。

(中央社)