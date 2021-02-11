美國總統拜登與中國國家主席習近平首度通話。國民黨今天說，有助緩解區域緊張，且健康的雙邊互動，應包括適度表達彼此不同看法，中共當局也應減少對台壓迫，讓兩岸關係如當前美中關係一樣求同存異。

中國國家主席習近平與美國總統拜登華府時間10日晚間通話，內容觸及台灣、香港及新疆議題，這也是美中關係緊張之際，拜登1月20日就任以來，美中兩國元首的首次通話。

國民黨下午發布新聞稿表示，美國總統與中國大陸領導人通話有助緩解區域緊張，而且健康的雙邊互動，應包括適度表達彼此不同看法。

國民黨指出，期待民進黨政府真正察覺大環境的改變，中共當局應減少對台壓迫，讓牛年的兩岸關係可以如當前美中關係一樣求同存異，以各自人民的最佳利益為基礎，降低過去幾年劍拔弩張的緊張情勢。

國民黨說，支持台灣與美國關係持續增進，並在維護中華民國主權及台灣人民利益的前提下，與美方多方面合作。

(中央社)