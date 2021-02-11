「衛生福利部桃園醫院醫護染疫危機解除」，部立桃園醫院所有醫護同仁成功執行一場攸關性命的疫情「拆彈任務」。桃醫醫護人員，昨（10日）在網路上PO上合唱影片《扛得住》，告訴大家「我們堅定不逃、我們終於撐過來了」。影片曝光，讓許多網友動容不已。

我們終於撐過來了！桃醫護理師素顏合唱《扛得住》 MV曝光撼人心(翻攝 Youtube)

這支全長4分多中的影片，主題歌曲為《扛得住》，黑底白字的開場秀出防疫作戰的關鍵時刻「2021年1月21日...媽...我今天不回家了...」，片中護理師們素顏對著鏡頭唱出心裡話。並且搭配著照片、字幕回顧，「突如其來的一場危機，讓每一個人陷入無法想像的泥沼，每天告訴自己不能讓眼淚掉下來，眼前站著的是並肩作戰的夥伴們」。一張張護理人員穿著防護裝備、兔寶寶防護服的工作照片，透露了護理人員團結「保護家園、保護桃園」的決心與勇氣。

MV當中也提及，家人是所有醫護人員背後最大的靠山，「想到等待我回家的家人們，再苦再難也不退縮。親愛的家人謝謝你們的等待，我很好，請為我加油，我會健健康康的回家。」鏡頭接著秀出全民挺桃醫，送物資到桃醫的影像，隨著歌聲溢出滿滿的感謝，「一路走來多虧有您，總是關心支持著部桃，在抗疫期間仍堅信不疑地信任著部桃，讓我們堅定不逃，滿滿的鼓勵及應援我們都收到了，字字句句都烙印在我們心裡，給了我們繼續前行的動力，何其有幸感謝有您！」

我們終於撐過來了！桃醫護理師素顏合唱《扛得住》 MV曝光撼人心(翻攝 Youtube)

我們終於撐過來了！桃醫護理師素顏合唱《扛得住》 MV曝光撼人心(翻攝 Youtube)

MV影片也呈現所有醫護人員長期配戴口罩，被N95壓出的時間印記，「看著夥伴卸除防護衣後那狼狽的模樣，凌亂不堪的頭髮汗水濕透的工作服，被N95壓出時間的印記。謝謝我們的任性，互相打氣彼此鼓勵，是我們最常做的事，好幾次轉身忍住不哭，卻沒有人躲著、怕著，隨時應戰」。「堅守崗位的部桃夥伴們，我們終於撐過來了！」影片最後大聲說出，部桃人的心裡話，更不忘感謝桃園各大醫院急救護單位，當部桃最強的後盾，「燈不熄，夥伴們加油！我部桃，我驕傲！」影片曝光一天，吸引超過4萬人次觀賞，許多網友看完這部春節前的抗疫紀錄片，都感動不已。

我們終於撐過來了！部桃醫護素顏合唱《扛得住》 MV曝光撼人心(翻攝 Youtube)

我們終於撐過來了！桃醫護理師素顏合唱《扛得住》 MV曝光撼人心(翻攝 Youtube)

我們終於撐過來了！桃醫護理師素顏合唱《扛得住》 MV曝光撼人心

(中時新聞網)