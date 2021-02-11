農曆新年即將到來，大家都希望可以揮別過去不好的，並在新的一年有好的運勢；命理專家小孟老師就在《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文建議，12生肖在除夕當天「做這個動作」，就可以拋掉鼠年惡運，好運旺旺來。

鼠：老鼠喜歡地洞，因此除夕當天要記得關燈睡，放頂帽子在床邊象徵地洞就能躲避2020所有衰事，迎向牛年。

牛：屬牛犯太歲，牛吃草，因此要草來助運，建議除夕當天在房間45度角處放一盆假草或草的列印紙張，就能在牛年發大財，趕走2020衰運。

虎：虎為森林之王，總會站在石頭上，除夕當天找5個石頭放在床邊睡覺，就能”石”來運轉，把2020所有痛苦拋掉，還能鎮壓煞氣。

兔：狡兔有三窟，因此除夕當天屬兔的朋友建議放三個碗在床頭，每個碗都要放1元.5元.10元.50元硬幣，代表是三個財寶穴，就能碾壓2020，邁向牛年。

龍：除夕當天中午在水龍頭或飲水機喝水，除稱除夕午時水喝下500c.c.觀想飛龍在天，就能讓你擺脫2020所有厄運，迎接好運，如同天降甘霖。

蛇：屬蛇的除夕當天找7片葉子來泡澡，因為蛇為屬沼澤森林，晚上7:00將7片葉子拿來泡澡就能擺脫2020所有衰運。

馬：馬得王傳令，除夕當天找個小旗子放在床頭櫃或者書桌上，旗子放到初五在收起來能揮掉2020衰運，並在牛年呼風喚雨。

羊：屬羊的人外型白淨美麗，因此在除夕當天打扮漂亮入睡或者擺放白色衣物在床邊就能擺脫2020厄運。

猴：猴子爬樹木，除夕當天找個開運竹或者10根筷子，擺放在客廳或者床的左右邊(男左女右)就能在牛年大發橫財。

雞：屬雞的人披彩衣，除夕當天建議買一盒彩色筆，放在書桌上代表文昌光明位就能大放光彩。

狗：狗忠於人，因此只要在除夕當天，用紅紙或紅包袋剪5個人型放在床下睡，就能招來貴人。

豬：豬吃雜糧，除夕當天中午或下午放一碗糯米或白米到廚房或房間，等初一後再將米丟棄，就能丟棄鼠年所有厄運。

●民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)