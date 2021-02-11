農曆新年不免俗要祭拜祖先及地基主，不少人都會準備水果當供品，然而拜拜挑選的水果其實大有學問，萬一不小心選錯，除了影響身體健康外，還可能招來厄運。

以下為7種常見的開運水果：

1. 蘋果

蘋果富含維生素C、維生素E和β胡蘿蔔素，除了可幫助消化，也有著「平安」的涵義。

2. 橘子

橘子含維生素C、類胡蘿蔔素及蘋果多酚、膳食纖維，抗氧化效果好，同時象徵「大吉大利」。

3. 柿子

柿子含有豐富的胡蘿蔔素、碘、鈣、鐵等營養素，也象徵「事事如意」，但柿子不易消化，建議民眾別吃太多。

4. 香瓜

香瓜富含膳食纖維、維生素A、維生素B群、維生素C、類胡蘿蔔素、鈉、磷、鉀，加上內部有很多種籽，代表「多子多孫」，但要注意糖分攝取。

5. 鳳梨

鳳梨是台灣人拜拜常用的水果，除了象徵「旺來」，也含有豐富的維生素C、類胡蘿蔔素、鳳梨酵素、礦物質鉀、膳食纖維等營養素。

6. 香蕉

香蕉是含鉀量最高的水果，除了營養豐富，也有助預防高血壓，加上黃澄澄的外表，一直被視為好運、財運的象徵。

7. 水梨

水梨除了生津止渴，同時含有木質素和硼，能降低膽固醇，還可以預防婦女骨質疏鬆症，並增加記憶力、注意力等，又代表「遇水則發」。

至於不適合拿來拜拜的水果約有8種，分別是番茄、荔枝、龍眼、番石榴、棗子、李子、釋迦，以及蓮霧，前6種水果主要因為種子多，加上不易消化，所以不適合拜神；釋迦則是外型與佛頭相似，因此有所忌諱；而蓮霧因空心，被認為會漏財，鮮少當作供品祭拜。

(中時新聞網)