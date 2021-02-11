身兼民進黨主席的總統蔡英文首度體驗手作寵物年菜「毛寶貝雞肉球」，擔任評審的毛小孩「金足」與「哈妮」很捧場，把雞肉球吃光光。蔡英文說，第一次做毛小孩料理，希望有空也能做給自己的毛小孩吃。

農曆除夕夜，闔家團圓吃年夜飯，當然也要做好吃的料理與毛小孩們團聚；蔡總統在官邸養了3隻狗Maru、Bella、Bunny與2隻貓阿財、想想，她穿上圍裙、戴上手套，在台北市流浪貓保護協會秘書長黃靜怡、廚師游星淵指導下，親自做寵物年菜「毛寶貝雞肉球」。

這道料理食材包括低脂高蛋白的雞胸肉、鮭魚、草蝦、小黃瓜、高麗菜丁、玉米筍；蔡英文先摔打雞肉末，讓肉餡出筋有黏性，再捏成球狀，放入鍋中煮約3到4 分鐘。

蔡英文接著將鮭魚、玉米筍、小黃瓜、草蝦切成薄片，疊在煮熟的雞肉丸上，不過，為讓往上堆疊的食材有黏著度，必須先在雞肉丸淋上麵粉水；不用幾分鐘時間，蔡英文就完成這道健康滿分的毛小孩料理。

看到蔡英文切小黃瓜、玉米筍架式十足，游星淵說：「感覺總統很常下廚，刀功非常好」；蔡英文則說，第一次做毛小孩料理，她對自己的刀工有信心。

料理完成後，擔任評審的貓咪「金足」與狗狗「哈妮」都很捧場，把雞肉丸吃光光；蔡英文跟「金足」說，菜都吃完，才健康。

蔡英文致贈加菜金，請黃靜怡春節期間幫流浪貓狗加菜，黃靜怡也回贈蔡英文一份桌曆與蔡想想、蔡阿財的毛小孩玩具。

蔡英文表示，在主廚指導下，一起作年菜，「哈妮」與「金足」很捧場；如果春節行程少一些，她會嘗試自己做年菜，讓家中毛小孩品嚐。

她也說，非常感謝流浪貓保護協會，讓流浪貓有管道找到溫暖的家。她希望民眾要養毛小孩前，先思考是否願意照顧毛小孩一輩子，如果沒有心理準備，對毛小孩是傷害，一定要記得飼養不棄養。喜歡毛小孩就應該好好對待牠們，用愛心照顧，牠們一定會用滿滿的愛心回報。

(中央社)