民進黨。 （資料照片）

繼高雄市議員黃捷罷免案後，國民黨發起「罷萊委」行動，首波鎖定民進黨台北市立委吳思瑤、基進黨台中市立委陳柏惟。面對一連串辦免行動，台灣國際法學會副秘書長林廷輝昨(10日)在政論節目中談到未來罷免狀況時表示，「預估明年之後，國民黨、民進黨可能會坐下來，就談修法問題！」

林廷輝10日在政論節目《新聞面對面》中談到，政治本來就是殺戮戰場，藍營搞這麼多場罷免案到現在，他知道藍營是在團結自己，甚至推動公投案，「但國民黨沒有想到說中南部的綠營也可以反撲，因為做到一個極致的時候，狗急跳牆就一定會反撲，那這時候兩黨該怎麼辦呢?」

對此，林廷輝分析指出，「我預估明年之後，藍綠兩黨可能會坐下來，就談修法問題，畢竟罷免案廝殺到最後，大家都受不了，當然罷免是人民權利，但問題是說那個門檻過低的話，當然會產生當選跟罷免票數不對等的這種情況。」

而近日罷免陳柏惟案成為各界熱議話題，「刪Q總部」8日將第一階段罷免連署書送進中選會，陳柏惟回應，自己是現任立委，不會欺侮身為老百姓、也是選民的提案領銜人，但若是其他人要下來打，那就是另外一回事。他表示，不知道這場罷免案到底是玩真的還是玩假的，罷免戰還沒開打，也不知會不會是硬仗。

(中時新聞網)