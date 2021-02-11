針對美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平通上電話一事，國民黨表示，美國總統與中國大陸領導人通話有助於緩解區域緊張，而且健康的雙邊互動應該包括適度表達彼此的不同看法。期待民進黨政府真正察覺到大環境的改變，也重申中共當局應減少對台壓迫，讓牛年的兩岸關係可以如當前美陸關係一樣求同存異，以各自人民的最佳利益為基礎，降低過去幾年劍拔弩張的緊張情勢。

國民黨強調，支持我國與美國關係持續增進，並在維護中華民國主權及台灣人民利益的前提下，與美方多方面合作。

(中時 )