日本前美女主播田中美奈實有甜美臉蛋和魔鬼身材，還是一名學霸，畢業於名校青山學院大學英美文學系，此外更撞臉台灣女星張鈞甯；昔日她曾吐露因失戀瘦到34公斤，近日又自曝拒絕婚前同居被狠甩，不禁讓粉絲聯想到前男友諧星藤森慎吾，覺得對方太可惡，居然傷了他們的女神。

34歲的田中美奈實曾被譽為「日本最美主播」，卸下主播身分後，她踏入演藝圈也讓她人氣不斷攀升，更成為內衣品牌代言人，她傲人上圍也變得四處可見，宛如新一代女神；日前田中美奈實上節目聊到她的感情觀，提到自己不接受婚前同居，因為看過身邊不少情侶在同居後都以分手收場。

田中美奈實離開主播台後，加入演藝圈不吝嗇展現好身材。(圖/ 摘自田中美奈實IG)

她也舉出個人經驗，像是不喜歡把男友的個人物品放在自己住處，避免分手後問題一堆，或是觸景傷情等；但一些網友回想起，去年3月時，美奈實曾在節目上吐露自己失戀後瘦到34公斤，還不想回家怕勾起傷心回憶，從「不想回家」這邊也和她最近的「拒絕同居」一說恰恰吻合，眾人不免聯想到負心漢可能就是諧星前男友藤森慎吾。

田中美奈實離開主播台後，加入演藝圈就大方展現自己，更不吝嗇秀出她的好身材，發行第一本寫真不到1個月就突破50萬本銷量，不僅突破自我尺度，更成為不少男粉絲的夢中情人。

(中時新聞網)