除夕夜本該是家族團圓吃年夜飯的大好日子，卻有一名男子不惜騙爸媽要值班，也不敢返鄉吃團圓飯，全因為大伯一句話，讓網友看了超鼻酸，直呼太扯。

男網友在《Dcard》上PO文「對不起爸媽 我騙你們要上班」，表示自己小時候最喜歡過年，可以放長假、領紅包、吃大餐，出社會之後卻變成每年的夢魘，每到此刻，總是會有10幾天睡不好。

原PO說，自己高中太混，所以大學只能讀學店，混混學歷，連帶影響到找工作難易度，目前工作月薪僅30K出頭。而這幾年只要一返鄉過年，大伯開口就是「你薪水多少」，讓他痛苦萬分。

原PO表示，或許是堂哥年薪破百萬，堂弟念的又是頂大，所以相當自傲，喜歡拿他來比較獲得成就感，叔叔在一旁也會不斷附和嘲諷。除此之外，初二回來的姑丈由於是個工廠小開，兩個女兒又都在美國留學，因此態度更是囂張，連打招呼都直接被無視。

原PO大嘆過去5年每次春節都相當痛苦，今年春節終於忍不住，決定打電話騙爸爸要值班，無法返鄉，但實際上年假卻從小年夜就開始放，雖然很不想欺騙父母，但更無法忍受連續被羞辱6年。

原PO也忍不住問網友「像我這樣低薪低就而害怕返鄉的人多嗎」，表示以前覺得親戚問工作感情很沒禮貌，但現在卻覺得是因為覺得丟臉，若是自己能夠有高薪或是有家庭，就不會自卑了，更期許自己今年可以考上公職。

網友看到後紛紛給建議：「當一回驚世子孫啊直接嗆回去，與其搞到自己生病不如讓他們直接閉嘴」、「有些親戚真的很討厭」、「認真建議，應該跟爸媽討論，由爸媽出面」、「一年才見面一次的那種長輩都超沒禮貌的」、「心態不錯，祝福你能把別人施加的磨難當作自己的動力，考上公職」

但也有人持反對意見批評：「你是不是對頂大有什麼誤會？頂大也無法讓你年薪百萬」、「公職薪水又不高，考上一樣會被酸，期望當公務員就能翻身自我感覺也太良好」、「可憐的是你爸媽，連過個年節小孩都可以說謊不回家」、「這種都一笑置之不然酸回去就好，也太玻璃心」、「最近年輕人很喜歡匿名講一堆廢話，有自卑感就多花時間充實自己的技能，不要找藉口去搪塞別人」。

(中時新聞網)