從去年年中，中國大陸經常派軍機闖入台北飛航情報區，令人擔心大陸是否在未來，會對台灣進行更大的軍事動作。對此，美國外交家雜誌(The Diplomat)有一篇分析文，就談及兩岸在高度對立局面的可能演變，作者以美國對古巴的長期封鎖為例，表示中國大陸也可能對台灣進行封鎖，至於是否會因而困死台灣，還需看事態發展。

作者威廉布拉頓(William Bratton)表示，台灣的未來發展可能有3種情況，第1，明確宣布獨立建國，既得到國際承認，也得到中國大陸接受；第2，持續目前的狀態，雙方各自解釋對方的地位；第3，中國大陸以武力吞併台灣。

第3種情況通常被認為最有可能發生。部分原因是，近幾十年來，中國大陸和台灣兩邊的民族主義都在急劇增長，並且繼續升高。由於雙方處於不同的政治立場，使得想要維持現狀，變得越來越困難。而且，儘管普遍認為中共缺乏運送軍隊度過台灣海峽的必要能力，但是共軍的現代化，使這個問題可能逐步消減。

有一種看法認為，以武力強迫統一，會付出極大的經濟和政治代價，因此大陸不會這樣做。但是，這種樂觀的看法，低估了民族主義情緒會凌駕經濟利益的理性思考。畢竟，歷史上不乏發生付出重大經濟傷害代價的軍事行動，也就是說，許多戰爭是非理性的。

但是，如果中共認知到動用武力，將破壞區域的地緣政治地位和經濟傷害，卻又執意壓迫台灣屈從的話，那麼就會出現第4種可能：封鎖。這也可稱為「古巴模式」，意思是中國大陸可能採取如同美國對古巴一樣的戰略。

提出這個可能，是因為古巴和台灣的局面有一些相似之處，比如兩者都處在該地區的超級大國附近，古巴離美國佛羅里達半島僅217公里，而台灣距離福建平潭島僅140公里。並且都與對手大鄰邦有著明顯的意識型態、政治制度的重大分歧。台灣在政治上依賴美國，但美國在地理位置上相當遙遠；相同的，古巴在冷戰時期曾經相當依賴蘇聯，但是蘇聯是個遙遠的盟友。

此外，在經濟上，台灣-中國大陸，與古巴-美國也有嚴重的經濟不對稱性。古巴在1960年被美國實施制裁之前，在經濟上就嚴重依賴美國。古巴三分之二的貿易量是與美國進行的，這使得美國以封鎖為對付古巴的武器，古巴被美國封鎖60年，雖然沒有證據表明製裁已經達到了預期的結果，但是無庸置疑的，古巴陷入了一場長期的經濟危機。

中國大陸也可能對台灣採取類似的做法，正如美國對古巴所做的那樣，中國大陸以制裁為名，在經濟上孤立台灣。雖然全面的貿易禁運可能不容易做到。但是有可能施壓給在台灣有業務的外國公司，這些公司可能會明確要求選邊站，是選大陸或是選台灣，兩者不能兼備。要是如此不難預測多數公司會怎麼選擇。

但是，這種「以經逼政」能夠達到目的嗎？就如美國封鎖古巴，原意是希望鼓勵古巴改變國家意識形態，但是顯然60年來都沒有實現。要是封鎖發生在台灣，類似政策同樣會失敗。實際上，在國際上孤立台灣，可能會加速台灣宣布獨立，儘管這將引發中國大陸的軍事反應。

其次，中國大陸想要單方面實施制裁，可能還欠缺能力，因為大陸也有自己的經濟弱點，他們同樣身處國際經濟網路中，比如大陸仍然依賴於從台灣進口的半導體產品，而且仍然容易受到美國的反制裁，特別是，如果美國將中國大陸排除在美元金融市場之外，中國大陸也會吃不消。

但是，大陸決策者也不笨，這些漏洞他們也在彌補，或許在未來十年中將大大改善，並且隨著大陸持續發展，愈來愈有可能單方面執行制裁政策。

台灣面臨的挑戰是，大陸可能會想在PRC的建立100年之前，完成所謂的解放台灣大業，而上述的分析，都很難想像出一個對台灣較有利的局面。

(中時新聞網)