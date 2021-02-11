由於新冠肺炎疫情無法降溫、各大藥廠的疫苗產能不足，不少民眾都爭相施打新冠肺炎疫苗。而近日傳諸，在中國大陸有人使用生理食鹽水、礦泉水製作「假疫苗」銷售，獲利約人民幣1800萬元（折合台幣約7800萬元）。

根據《香港01》報導指出，中國大陸的孔姓、喬姓男子，鑒於疫情無法降溫，世界各國對疫苗需求大幅上升，於是萌生製作假疫苗銷售的想法。他們先是通過網路搜尋，確認了疫苗的針劑、包裝樣式，接著就購買預灌封注射器，在酒店房間中以生理食鹽水、礦泉水當作材料，開始製作假疫苗，甚至找親朋好友幫忙，加速假疫苗的生產。最後這群人製、銷售約5.8萬劑假疫苗，獲利約1800萬元。

之後，孔姓男子就對外佯稱疫苗是「從內部管道拿到的正品新冠疫苗」，一位李姓男子因此上鉤，並在去年11月10日以人民幣104萬元的價格購買2000支疫苗。之後便將這些假疫苗分別送往深圳、香港，之後在透過貨運的方式送600劑假疫苗到國外。後來在事情拜露後，孔姓男子同夥的陳姓男子就安排人員，在香港銷毀尚未送出的1400劑假疫苗。

近期中國大陸最高人民檢察院也針對假疫苗一事進行調查，公布多樁涉及造假的案例。在中國境內21起案件中，共計逮捕70名嫌犯。

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(中時新聞網)