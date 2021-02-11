現代人工作忙碌，回家後對「繳功課」這檔事幾乎意興闌珊，然而夫妻若長達7年都沒行房，恐怕還是會令人崩潰。婦產科醫師陳保仁曾在節目透露，過去一對夫妻前來求診，主述性行為困難，2人整整7年沒有性生活，讓他忍不住驚呼「怎麼忍得住？」經詢問後，原來是女方有心理障礙，只要碰到下體就痛得大叫。

陳保仁先前在《醫師好辣》節目中分享收治案例，該對夫妻當時到診間求診，指2人結婚至今7年從未有過性行為，原因是女方太過緊張，「每次一碰就會痛到大叫跳起來」，無奈夫妻倆又一直想要孩子，卻遲遲「卡關」無法進入，多年下來讓2人十分氣餒，只好求助醫生。

醫師透露，新婚夫妻整整7年沒有性生活著實罕見，連他聽完都忍不住問男方「你怎麼忍得住？」但人夫依然面帶笑容，不難看出他相當體貼老婆；事後，醫師立刻幫患者安排手術，先切開處女膜並注射肉毒桿菌，術後也確認過醫療器具可以進入陰道，性行為應該不成問題。

沒想到，人妻經過手術依然無法放鬆，每次夫妻倆關起門要辦事時，她就會忍不住瑟瑟發抖，直呼真的太緊張，最後還是無法順利行房。所幸夫妻倆後來透過人工受孕方式求子，不僅第一次就成功，還生下了一對可愛的雙胞胎，算是有個圓滿結局。

(中時新聞網)