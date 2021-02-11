桃園醫院護理師案863全家7人染疫，婆婆案907上月29日不幸過世，護理師的丈夫案864上月19日確診，10日康復出院。

據了解，案863護理師全家7人染疫，另有1名家屬採檢隔離，目前已解隔離，桃園市政府除全力協助家屬日常照料，對不幸過世的婆婆案907也協助家屬，暫厝骨灰在殯儀館，等全家人都康復後再由家屬奉厝。

(中時 )