護理師一家7口全確診 案864丈夫康復出院 19:482021/02/11 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 染疫護理師(案863)一家7口全確診，今天傳出丈夫(案864)已康復出院。(圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園醫院護理師案863全家7人染疫，婆婆案907上月29日不幸過世，護理師的丈夫案864上月19日確診，10日康復出院。 據了解，案863護理師全家7人染疫，另有1名家屬採檢隔離，目前已解隔離，桃園市政府除全力協助家屬日常照料，對不幸過世的婆婆案907也協助家屬，暫厝骨灰在殯儀館，等全家人都康復後再由家屬奉厝。 鄭文燦除夕夜慰問桃醫 巧遇最美護理師合照曝光 毆打、逼迫女友護理師離職 高雄男遭判刑 (中時 ) #桃園醫院 #護理師 #案864 #康復出院 #案863 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 護理師一家7口染疫 桃巿衛生局揭這家人最害怕的事 12:122021/02/10 生活 東奧優先 中職敲定上半季賽程 04:102021/02/10 運動天地 本土＋1 護理師一家7口全染疫 04:102021/02/10 焦點要聞 台大雲分院技轉高齡營養即食包 04:102021/02/10 地方新聞 色主管辦公室強解內衣 OL驚天一吼「老闆娘」嚇歪他 10:432021/02/10 社會 柯建銘兒運毒案脫身 可安心過年 04:102021/02/11 社會新聞 台商搭醫療專機自緬返台 張上淳：情況危急 13:342021/02/10 生活 看屋筆記：桃園區禾林山知間(個案＋價格分析) 09:002021/02/10 建案開箱-桃園 陸護理師超正 男業務強拉上車安全帶綁腿硬上 13:262021/02/11 社會 女星改名轉運！少這關鍵「連擲20次筊全槓龜」命理師曝驚人效果 13:142021/02/11 娛樂 陸增14例境外輸入病例 連3天無新增本土個案 11:582021/02/10 兩岸 生活熱門新聞 塞爆了！ LINEPay全台當機 除夕夜線上發紅包惹禍 - 生活 小年夜也有3大禁忌 做錯恐窮一整年 - 生活 停紅燈巧遇警車 他搖下車窗大喊新年快樂 下秒GG了 - 生活 除夕夜禁忌多！8大地雷需注意 觸犯恐衰一整年 - 生活 護理師一家7口染疫 桃巿衛生局揭這家人最害怕的事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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