楊文元發起罷免台中第二選區立委陳柏惟。（資料照/刪Q總部提供/王文吉台中傳真）

繼罷免高雄市議員黃捷之後，「刪Q總部」8日已把罷免基進黨立委陳柏惟的連署書，送進中選會。罷免陳柏惟的領銜人「台中阿文」楊文元日前在政論節目中透露，原本以為陳柏惟很有膽量，結果，當他當選後，開始覺得他很討厭，其中一項原因正是因為政見跳票。不少網友則是留言表達想法「把他罷免下台就對啦」。

楊文元8日在政論節目《新聞大白話》中說，就是中火停機一天，那時聽到就感到特別不同，從小到大沒聽過一個政治人物這樣說，這麼有膽量，那時候覺得有新的政治氛圍，才把票投給他，結果當他當選後，開始覺得他很討厭。

楊文元認為，陳柏惟說要協調中火降載，但春節本來就很多公司不上班，就會降載，空氣一直都很糟，中火停機一天也做不到，食安也是一樣，「你到底有沒有在顧地方？」此話一出後，不少網友則是留言表示，「此人應該被罷免掉」、「像個屁孩，連當家長都没能力」、「罷免陳柏惟，別讓美國人笑台中蠢」，但也有人認為「欲加之罪何患無詞?說穿了不就是為了罷免而罷免嗎?」

楊文元說，陳柏惟的政見一再跳票，明明是台中立委，卻不關心選區，跑去桃園、新竹、台南開服務處，且一再護航執政黨的萊豬政策，在表決時投下贊成票，「正事不幹，罷免當然。」

而面對罷免聲浪，陳柏惟8日表示「大人不會欺侮小孩」，呼籲支持者，可以緊張但不要煩惱，因為他們的高知名度，做的事情踩到既得利益者的痛處，引起全國性的反撲、或少數極端份子的憤怒，讓民眾要為他擔心，甚至要出門投票，很抱歉，但在改革的過程中，台灣政治生態進步的過程中，這樣的荊棘道路，願意為大家繼續前進。

(中時新聞網)