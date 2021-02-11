春節期間按照傳統習俗，拜拜行程少不了，最忙碌的莫過於媳婦人妻，得要張羅祭拜用菜餚，照時間表端上桌拜拜。一名人妻網友， 分享了一張「跟上時代潮流」的祭祖菜色，網友一看紛紛忍不住給讚大推。吸引上萬人次來朝聖。

這位人妻在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，小時候過年過節，看到媽媽準備三牲水果，從忙到晚，更慘烈的是，然後拜拜完還要逼小孩吃完那些供品「「一餐吃不完就餐餐吃，直到吃完」。

原PO分享的相片中，出現了「摩斯漢堡」系列的大杯飲料一字排開，第二排則是各種口味漢堡，最後一排的2盤主菜，則是炸雞一塊、薯條點心一盤，外加玉米濃湯，飲料還包括了奶茶和果汁。原PO說，自從嫁人之後，夫家的祖先就跟上時代的潮流，各家速食店的好料，都被她買來拜過。還不忘自豪的說「「不是省時又不浪費嗎？而且拜完大家都吃的很乾淨呢！」

這位幸福人妻還說，夫家對於怎麼拜，完全沒有意見，「婆婆是基督徒所以不管拜祖先的事，老公沒意見覺得方便好吃就好。」照片貼出，，吸引近2萬名網友爭相朝聖留言，「祖先其實已經在這些店徘徊很久，希望我的子孫們知道我要吃這些，不要每年都吃一樣好膩啊」、「果然充滿現代與國際觀」、「我也是這樣做，有時候買必勝客，連地基主也是吃必勝客」、「好時髦的夫家」、「以後可能放一台平板自己點餐了」。

(中時新聞網)