女星郭書瑤擁有甜美外型、E奶火辣身材，今（11日）除夕夜，她特地應景穿上紅色衣服，祝大家新年快樂，尤其內裡還是透視衣，讓她的豐滿上圍若隱若現，讓大批粉絲看了暴動直呼太犯規。

郭書瑤在IG曬岀一系列美照，只見她紮起高馬尾，穿著紅色併接透視雪紡紗的上衣，胸前的大紅色特別應景新年氛圍，更吸睛的是，她胸前還大開5個洞，使得東西半球幾乎快露出，換個Pose還可明顯看到胸線，加上透膚材質，苗條身形一覽無遺，火辣破表。

郭書瑤放送新年祝福，辣度爆表。（圖／翻攝自IG）

照片曝光後，吸引許多粉絲激動留言「妳這樣太犯規」、「這樣眼睛要看哪」、「太辣了吧」、「除夕就讓我流鼻血」、「打牌穿這套很可以」，意外引發網友討論。

郭書瑤近年努力深耕於戲劇、電影圈，日前在新劇《未來媽媽》面臨流產之痛，撕心裂肺的痛哭演技，讓不少網友看了跟著淚崩，精湛演技獲得肯定，日前才PO出把寶寶背在胸前哄睡的影片，大噴母愛，卻有不少網友把重點放在她的好身材，由於影片都是由上往下的的上帝視角拍攝，讓郭書瑤的深邃事業線全被看光，還有「橫看成嶺側成峰」側身入鏡的視角，紛紛歪樓留言想當嬰兒。

(中時新聞網)