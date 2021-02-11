隨著農曆春節即將到來，許多民眾想藉機試試新年的手氣，都會前往彩券行購買樂透、刮刮樂，而在除夕年夜飯後，家人朋友們也會相約到牌桌上摸個幾圈，不過打麻將有些禁忌千萬別犯，太鐵齒可能會輸到脫褲子。

打麻將需注意「6大禁忌」：

一、勿拍肩、拍背

此為打麻將最基本的禁忌，也是最忌諱的天條，玩牌不外乎是想要贏，但碰觸肩、背的動作，可能會將好運給拍掉，因此要特別注意。

二、勿先洗澡、理髮、剪指甲

傳聞指出，打麻將前剪指甲、理頭髮都會傷氣，洗完澡才上桌也會讓財氣通通都跑光，可能因此胡不到牌，甚至還不停放槍。

三、勿初一、十五打牌

初一假期不妨跟家人好好相聚，或是出門走走，傳統習俗上，初一、十五打牌是大為不敬，還會因此傷了自己的好運。

四、勿罵髒話

在過年佳節爆粗口不僅相當沒禮貌，且手氣、氣場還會因此亂掉，進而影響到牌運，在心情不好的情況下，也很難得到財神爺眷顧。

五、勿借錢

老一輩的觀念認為，若是在牌桌上借別人錢，財氣可能也會因此被分送出去，為了防止好運流失，大家最好還是先備妥足夠的現金。

六、勿坐廁所前、入風處

牌桌選位也有一番學問，坐有「椅背」的椅子，象徵具有靠山，而背後也不要是入風處，才不會吹散好運，此外廁所因帶有穢氣，最好盡量遠離。

(中時新聞網)