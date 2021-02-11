祝融除夕夜攪局 鐵皮加蓋神明廳陷火海 3嗆傷 20:232021/02/11 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中太平鐵皮加蓋的神明廳除夕夜失火，火勢迅速延燒，濃煙驚人。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市太平區1棟4層樓建物除夕晚間6時許失火，濃煙火苗從4樓神明廳竄出，火勢迅速吞噬加蓋鐵皮。台中市消防局獲報出派遣太平、中山、東英等分隊，出動22人、8車前往灌救，並從屋內救出3名嗆傷男子送醫救治，幸無生命危險。 目前4樓全面燃燒，猛烈火勢驚動附近正在吃團圓飯的住戶，居民紛紛出外查看。屋主向消防隊員表示，4樓鐵皮加蓋建物為供神明廳及倉庫使用，倉庫部份有放置大量紙箱、塑膠成品，另有4桶供800公升機械循環油。 曝搭捷運被西裝男頂下體挨轟裝聖女 網美唐明翎截圖揚言提告 匯市展望 專家看美元 恐有崩盤危機 (中時新聞網) #工廠 #3人 #嗆傷 #4樓 #出動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海巡健兒侯建安熱愛攝影 出書揭太平島美景 13:352021/02/11 社會 獎落台中 大樂透5.39億一人獨得 04:102021/02/11 生活新聞 正義魔人檢舉 5年多3倍變600萬件 04:102021/02/11 社會新聞 PO網比讚露餡 2男還瞎掰誤捕 04:102021/02/11 社會新聞 方寸大視界 國家鈔券雕刻師孫文雄 08:302021/02/11 生活 除夕上午國道1號彰化系統車多 各路段大致順暢 11:342021/02/11 生活 新北美女里幹事 阿伯繞路只為讓她再量一次體溫 07:512021/02/11 政治 不只台積電股價狂飆 護國群山鼠年驚奇靠這些關鍵 19:252021/02/11 財經 盧秀燕發表除夕談話 展望2021團結抗疫 14:552021/02/11 政治 台南4國中生無照騎車踹移工 拍影片PO網遭警方找上門 12:232021/02/11 社會 全台瘋賞櫻！國內五大賞櫻熱點 二日遊這樣玩 19:102021/02/11 旅遊 社會熱門新聞 女子除夕海邊意圖輕生 金門警方下水即刻救援成功 - 社會 祝融除夕夜攪局 鐵皮加蓋神明廳陷火海 3嗆傷 - 社會 大魚大肉吃到膩 超猛人妻端出祭祖大套餐 萬人喊讚：已羨慕 - 社會 是台灣！5富少集體性侵女神同學 4男賠80萬免關 民眾怒爆 - 社會 玩鞭炮遭「口爆」險送命 台東男子炸傷咽喉急送醫 - 社會 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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