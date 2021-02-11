台中市太平區1棟4層樓建物除夕晚間6時許失火，濃煙火苗從4樓神明廳竄出，火勢迅速吞噬加蓋鐵皮。台中市消防局獲報出派遣太平、中山、東英等分隊，出動22人、8車前往灌救，並從屋內救出3名嗆傷男子送醫救治，幸無生命危險。

目前4樓全面燃燒，猛烈火勢驚動附近正在吃團圓飯的住戶，居民紛紛出外查看。屋主向消防隊員表示，4樓鐵皮加蓋建物為供神明廳及倉庫使用，倉庫部份有放置大量紙箱、塑膠成品，另有4桶供800公升機械循環油。

(中時新聞網)