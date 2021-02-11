女網紅「吳夢夢」靠著在付費平台SWAG拍攝真槍實彈性愛片闖出名號，近來更計畫進軍日本AV界，消息曝光後聲名大噪；不僅如此，她先前還自爆，過去曾和男友一起拍攝「姊妹丼」題材的成人片，而對方真的是親表妹。話題掀起熱議，近日吳夢夢表妹的正面照也隨之曝光，再度引發熱烈討論。

《ETtoday新聞雲》報導，吳夢夢先前拍攝的姊妹丼特輯，一度被外界認為是搞噱頭、假的，實際上對方真的是她的表妹；吳夢夢透露，表妹當時為了賺點小錢，決定參與演出，雖然全程都有打馬賽克，但對方其實常接受YouTuber訪談，也有露臉過，只是自己沒有特別明說，相信大家應該多少認得出來。

吳夢夢和表妹正在練習台詞。（圖／翻攝自YouTube／吳夢夢）

被問到是否鼓勵表妹入行時，吳夢夢大方表示，主要還是看對方的意願，「她如果想進這一行的話，我很樂意幫她導流量。」她接著說，表妹在網路上小有名氣，也曾詢問過平台簽約問題，經過自己深入分析，表妹覺得只是想賺點小錢，所以她索性提出合體拍片的想法，結果對方欣然同意，進而催生出姊妹丼影片。

另外，吳夢夢也公布拍攝花絮，只見姊妹倆排戲時台詞極富趣味性，表妹說「什麼第一AV女優，我的比較大對不對？」夢夢則回嗆「妳還在不服氣啊？不然妳也來拍拍看阿！」較勁意味十足。不過，開拍第一幕後，夢夢已略顯疲憊，大嘆「好累」，下秒還不忘看向男友，笑罵「爽死的熊吉。」

(中時新聞網)