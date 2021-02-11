中廣董事長趙少康日前表態重返國民黨、有意願參選黨主席，並不排除任何職位後。前扁辦主任陳淞山直言，國民黨尚未表態的前新北市長朱立倫，面臨連任挑戰的現任黨主席江啟臣，國民黨恐出現「三足頂立」，民進黨後蔡英文時期、同屬民進黨新潮流派系的副總統賴清德與桃園市長鄭文燦「兩雄」接班爭霸，和一直保持觀望的交通部長林佳龍，加上第三勢力的台北市長柯文哲。因此台灣政壇2024年，將進入「戰國七雄」爭霸局面，變動精彩可期。

2024總統大選，可能有意願參選者。（合成圖／資料照）

陳淞山11日在《風傳媒》投書指出，趙少康橫空出世，使國民黨「三足鼎立」的政治局勢初步成形，但「趙韓聯盟」與「朱侯同盟」未來各派版圖權力平衡是否會被打破，江啟臣動態成為關鍵。民進黨內「兩雄爭霸」賴清德與鄭文燦誰能接班，一南一北各有支持者，正國會的領頭人物林佳龍，成為鄭、賴雙方極欲拉攏合作的對象，也影響者民進黨布局。

此外，柯文哲過去所提出的「兩岸一家親」、「一五新觀點」能否成為影響台灣民眾第三種選擇，也是未來觀察的重點方向之一。

值得注意的是，今年一月初，陳淞山曾在行政院長蘇貞昌就任閣揆2周年記者會上表示，過去2年，因香港問題牽動的抗中聲浪，及疫情爆發時民眾基於對疫情的恐慌而產生的團結感，都讓大環境是站在民進黨這一邊。只是，當美、中、台之間少了川普刻意製造的衝突，美國新政府停止走極端路線，台灣當局若繼續主張「反中、抗中」，在內部是否真能繼續獲得共鳴？

談到蘇貞昌是否可能進一步角逐總統大位？陳淞山說，幾乎不可能，縱使有心也無力。因為蘇被換掉的時間，極可能就是他施政滿意度走在谷底、最弱的時候，屆時黨內各派系、有志角逐閣揆、總統者都將快速浮上檯面。

(中時新聞網)