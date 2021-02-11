儘管台灣防疫有成，詐騙集團的攻勢依舊猛烈，經常還是可以在新聞上看到詐騙電話的新聞。來電過濾APP《Whoscall》日前發佈「Whoscall 2020年度報告」，發現過去一年，跨境詐騙電話大量來自突尼西亞與諾魯，又分別以這「3組」開頭號碼特徵最常使用。

Whoscall指出，2020年Whoscall 在台灣阻擋下超過1400萬次詐騙電話與簡訊，較前一年成長 488%，並創下歷史年度新高，其中又以跨境詐騙成為主要威脅；回顧2020 年，台灣共受到兩次大量跨境詐騙電話攻擊，分別來自突尼西亞與諾魯。

面對跨境的詐騙電話，Whoscall軟體研發總監李彥儒表示，詐騙集團常將機房設在電信法規較為寬鬆的境外地區，或是利用 VoIP 網路電話進行號碼變造，針對國內民眾進行詐騙，讓有關單位難以追緝；而這些境外或變造受限於台灣電信法規，來電時都會顯示「+」為開頭的號碼，民眾都需要特別留意。

（圖／翻攝自Whoscall網站）

Whoscall提醒，詐騙集團來電通常顯示「+」為開頭的號碼特徵，光是第一名「+86」阻擋量就達13.7萬次，其次是「+44」，第三名為「+22」，民眾謹慎接聽所有帶有「+」開頭的來電。

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(中時新聞網)