金牛年即將來臨，今(11)晚除夕夜也有不少民眾買彩券試手氣，希望財神降臨好運在自己身上，台彩今年也將開春節百萬大紅包，雖大樂透在昨日終結連槓，由台中霧峰的幸運兒一注獨得5.3億，大樂透今晚持續加碼，還有已經連槓23期的威力彩也會開獎，頭獎上看4.6億。

威力彩第110012期今晚開獎，第一區中獎號碼為03、09、11、13、14、32，第二區中獎號碼為08。

台彩今晚開出110000014期大樂透，保證頭獎獎金1億，獎號分別為07、17、18、26、41、47，特別號為39。台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自(9)日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能玩，創史上連續開獎天數最長的紀錄。

加碼春節大紅包9個號碼分別為03、04、12、13、19、21、22、31、37。台彩也加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。春節大紅包昨已經開出37組，今剩餘323組繼續加開。

春節大紅包昨日開出33組，加上37組，剩餘290組除夕繼續加開。

一切訊息請依照台彩網站公布為準。

(中時新聞網)