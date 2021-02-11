由於新冠肺炎疫情肆虐的關係，不少單位與學校紛紛改成在家上班、上課，但這狀況其實也考倒不少一些對於3C產品不熟悉的人。近日新加坡大學就有一位教授在線上授課時，沒有注意到視訊軟體被設定成靜音，結果他「自言自語」的說了兩個小的課之後，他才從學生那邊得知「原來從頭到尾都沒有聲音」，這讓他無奈地宣布改天再補課。

根據《鏡報》報導指出，新加坡大學的數學系副教授王東（音譯）透過視訊軟體Zoom幫系上的學生上課，但是當時軟體突然發生異常，一個停頓之後，王東的畫面就被靜音了。學生們發現問題後，一直想要跟老師反映狀況，甚至有學生播打電話給老師，但是王東似乎沉浸在自己的授課內容中，一直沒有發現這些異常狀況。

由於聽不到老師的聲音，根本不知道授課內容，不少學生也因為不耐煩而退出課程。最後在授課兩小時後，王東的聲音才透過軟體傳出，他詢問學生對今天的授課內容是否有問題，學生才告訴他「從晚上6點左右你的畫面停頓後，我們就再也聽不到你的聲音。」

一開始聽到學生反饋的時候，王東整個傻了眼，也有學生告訴他，過程中大家不斷的嘗試要告訴他，但是不管事打電話還是文字訊息，他都沒有反應。最後王東才無奈的表示，之後會找時間再幫大家補課。

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(中時新聞網)