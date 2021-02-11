香港資深男星黃秋生因工作短期居住台灣，也經常到各地品嘗美食，而疫情的關係，他也沒專程回香港，便留台過春節；今（11）日除夕夜一般人都在家吃團圓飯，黃秋生和多名朋友到名餐廳吃年夜飯，在臉書曬照驚喜見到馬來西亞歌手黃明志，才知2異鄉客一起「團圓」。

黃秋生來台灣拍實境秀節目，造訪各個區域，每每出現都吸引大票當地民眾踴躍搶購他們製作的餐點，他對吃也相當講究；今年春節難得待在台灣過，稍早他也在臉書曬出跟朋友去名餐廳吃年夜飯的照片，看起來十分溫馨。

黃秋生今年留在台灣過春節。(圖/ 摘自黃秋生臉書)

黃秋生和黃明志兩個異鄉客，除夕夜一起吃年夜飯。(圖/ 摘自黃明志臉書)

眼尖網友注意到，黃秋生的照片最右邊居然是馬來西亞來台發展的創作男歌手黃明志，眾人看到他們居然好到吃年夜飯，非常驚喜；原來黃明志也有在臉書曬出跟黃秋生的合照，笑說「雙黃向您拜個年」，並解釋兩人怎麼會兜在一起，「除夕夜身在異鄉，就要跟異鄉客一起吃“團圓飯”」。

許多粉絲看到黃秋生在台也有好好吃年夜飯替他開心，並紛紛熱情給祝福，「祝秋生哥身體健康，生活愉快」、「好運旺旺來」、「新年平安健康」；另外一樣有網友很注意黃秋生是否要移民台灣，「新年快樂，歡迎移居台灣」。

(中時新聞網)