張庭與林瑞陽結婚11年感情恩愛，自創保養品牌生意更是好得不得了，據傳夫婦倆身價至少300億人民幣（約1300億台幣），財力雄厚。日前有員工更在網上曝光了一段張庭、林瑞陽親自發紅包給不能返鄉員工的影片，金額格外引人好奇。

張庭、林瑞陽在年前發紅包給員工的影片近日在網上瘋傳。影片中張庭手持一疊厚到快拿不住的紅包，親自一個個發給現場員工，林瑞陽則是在後頭與員工微笑寒暄，兩人態度親切，一點都沒有老闆架子。

老闆娘張庭發員工紅包，超厚一疊快拿不住。(取自抖音)

張庭手上紅包厚厚一疊快拿不住。(取自抖音)

而比起張庭的一雙纖纖美腿，最讓網友好奇的還是紅包金額，就有人目測紅包金額留言「100元（人民幣）」，不過這位上傳影片的張庭員工就吐槽說：「錯，你太小看她。」接著又有人留言稱「目測最多500」，員工也回應：「幾千人那也不少了。」

昔日的台灣第一小生林瑞陽再婚小11歲女星張庭後，將事業重心轉戰大陸市場，成為微商中佼佼者，有傳夫婦倆身家超過人民幣300億元，去年更砸大錢買下位於上海黃浦江邊的整棟大樓，驚人財力讓外界相當羨慕。

不過林瑞陽的成功背後也付出不少代價，早前陸網曾瘋傳一段林瑞陽站都站不太穩、步履蹣跚的影片，被員工爆料他近來身體亮紅燈「腿站不起來去打封閉針，全腿貼膏藥」，老闆娘張庭還哭著說這幾年非常討厭林瑞陽，怕他突然倒下不在了。

(中時新聞網)