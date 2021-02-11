東京奧運組織委員會主席、83歲的森喜朗，本月3日在一場組委會的線上會議中提到「如果日本奧會理事會有太多女性的話，以後開會將很浪費時間」，此話一出立刻引起軒然大波，在內外交迫下，即使曾擔任過兩任首相的森喜朗也扛不住壓力，日媒紛紛指出他明天就會辭職。但此事已讓日本的形象受損，東奧的前景產生變數。

本月3日，日本奧會考慮把女性理事比例提高到40％，森喜朗突然發表了歧視性的言論；也立即引起日本國民不滿，民調有將近6成認為他不適任，連東京都知事小池百合子也考慮退出與東奧相關的會議。

不僅如此，森喜朗的論調還引起國際奧會（IOC）的不悅，兩度發表聲明指責其言論不妥，有違奧運精神。東京奧組委更有逾400名志工辭職抗議，就連日本的奧運主要贊助商也抱怨森喜朗的言論實在太超過了，不符合品牌精神。

前日本足球協會主席川淵三郎今（11）日與森喜朗會談，森拜託他接下主席職務；川淵受訪時表示，若能順利被選為主席，將盡全力辦好東奧。川淵現年84歲，年輕時曾參加1964年東京奧運足球賽，退役後則擔任日本國家足球隊總教練。

日本舉辦東奧受新冠疫情影響，不僅比賽延後一年，今年看來仍無法完全控制疫情；日媒指出，相關的票務、旅遊與其他經濟效益都無法預期，注定會產生鉅額虧損。已經如此焦頭爛額，擔任奧組委主席的森喜朗還口出謬論，更是重創日本的國際形象，也破壞好不容易凝聚的國民向心力。

日媒認為，面對國際奧會兩度發表聲明指責，國內民眾一面倒的反對聲浪、大批志工辭職抗議，以及贊助商裹足不前；森喜朗匆忙下台止血，交棒給民間人士川淵三郎，能否亡羊補牢還很難說。本屆東奧除了疫情，加上這次的人禍作祟，變數增加，前景更難預料。

(中時 )