30歲女星陳子玄與陳建隆離婚後，除了要照顧3歲兒子恩恩，還忙著趕拍三立最新八點檔《天子嬌女》，她在劇中飾演千金小姐「張子婷」，個性驕縱又自尊心高傲，但其實私底下的陳子玄作風非常親民，昨（10）日小年夜她曬出火辣自拍照，讓粉絲看了大飽眼福。

（圖／翻攝自陳子玄臉書）

照片中可以看到，陳子玄畫了一張精緻妝容，雙眼看起來炯炯有神，對著鏡頭不斷放電，時而嘟起粉嫩嘴唇，看起來活潑俏皮，時而手扶下巴露出無辜表情，值得注意的是，其中一張她穿著白色無袖上衣，雪白北半球讓人看了目不轉睛，她在貼文寫著：「小年夜，送上今年沒有釋出的自拍！」

（圖／翻攝自陳子玄臉書）

粉絲開心留言狂讚「果然是女神，好美」、「不愧是大美女」、「好多造型的子玄，好美一次擁有了」、「女神有夠水，新年快樂」、「太『胸』了」、「這位仙女哪來的」、「新年也要繼續辣」、「好性感又漂亮」、「太正了哦」、「這不是我女朋友嗎」、「這樣就對了，我喜歡」、「好美好讚」。

(中時新聞網)