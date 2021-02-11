波音公司在上星期二完成了首架F-15EX的試飛，這是F-15家族的最新成員，儘管F-15已服役45年，但是美國空軍卻將會再次採購它，這引起了各種討論，最大的問題就是：加購F-35不是更好？為何買這種不匿蹤的4代戰機？

我們很強(we are the mighty)報導， 波音公司副總裁兼F-15計畫經理，普拉特·庫瑪爾（Prat Kumar）表示： 「F-15EX試飛成功，證明了它的安全性，也代表我們已做好充足的準備 。」

無疑的，F-15是航空史上最傑出的噴射戰機，它的空戰紀錄堪稱完美，從未被對手戰機擊落過，但是它並不具備任何匿蹤性能，因此，即使美國空軍再次下單，「為什麼不購買更多F-35？」是避不開的問題。

一種解釋是：因為F-15EX的成本較低。

這引起批評F-15EX立論者更大的不滿，就報價來看，F-15EX的單價成本達到8770萬美元，而現在的F-35，每架僅有7790萬美元，所以F-15EX反而更貴，而且還沒有匿蹤能力。

但是，計算成本並不是只看飛機單價，F-35的操作壽命(飛行到需要進廠大修的時間)為 8,000小時，而每架F-15EX的操作壽命則是 20,000小時。換句話說，在執行同樣強度飛行任務的條件下，1架F-15EX頂的上3架F-35A。

討論運作成本會進一步使F-15EX顯得更划算，像是F-35這種高性能5代戰鬥機，要保持在頂尖狀態下既昂貴又費時，以2018年的操作紀錄來看，F-35的每小時操作成本高達44,000美元，而空軍預估F-15EX的每小時操作成本為29,000美元。

來算算1架F-15EX的真正成本：單價為8,770萬美元，它可以飛行20,000小時，每小時成本為29,000美元。因此，F-15EX的綜合成本(每小時29,000美元x 20,000小時+ 8,770萬美元)，答案是6.677億美元。

還真貴，不是嗎?

現在來算F-35A的綜合成本，為了達到該使用壽命，需要3架F-35A，算式是：每小時44,000美元x 20,000小時+7790萬美元x2，答案是11 億美元！

因此，1架F-15EX在綜合成本上，會比1架F-35節省了約4.46億美元。

不過以上只是1：1的比對計算，為了更加真實的呈現一支空軍的機隊成本，讓我們使用更大數量來算。美國空軍計劃購買至少144架F-15EX，但為簡單計算，我們就以100架來算。

這樣一來，100架F-15EX機隊的成本是667.7億美元，飛行時間為2,000,000小時。要是換成F-35來執行相同的工作，則需要250架F-35A，而運作成本總計109,925,000,000美元(1099.25億美元)。在這種更為現實的比較中，一個聯隊的F-15EX，可以節省約430億美元。

反駁者則說，洛克希德·馬丁公司和美國空軍，都在不懈努力地降低F-35的運作成本，美國也曾示， 如果無法下降運作費用， 他們也負擔不起F-35。

誠然，F-35的每小時操作成本肯定會在未來幾年內下降，同樣重要的是，F-35是一種匿蹤平台，主要用於擔任尖兵的角色，取得最初的制空權與地面打擊。另一方面，F-15EX是一款空中優勢戰機，有強大的空戰實力，使敵機難越雷池。

從根本上講，2型戰機是為不同任務而製造的，打個賽車的比方，F-35A如同1級方程式賽車，追求的是最極端的性能；但是F-15EX則像是納斯卡賽車，追求的是耐力。兩者都是功能強大的平台，它們在各自的領域都極為優秀而互不重疊。

美國空軍表示，新型F-15EX不會填補F-35的位置，而是將替代已老化的F-15C空優戰機群。

甚至可以說，F-15EX是擔任原本F-22的角色，原來F-22猛禽戰機是F-15的接班人，但是因為各種原因，F-22僅交付了186架，生產工作就停止了，使得有200多架的F-15C超時服役。在F-22重開生產線無望之後，F-15EX成了僅存的方案。

雖然F-15EX不能匿蹤，但現在有著更新式的駕駛艙系統，增強的傳感器設備，資料融合功能，並可攜帶多達29,500磅的武器，它的新型F110-GE-129引擎不僅效率更​​高，而且推力更強大，還別忘了F-15可是美國飛行速度最快的戰鬥機，達到2.5倍音速。

那麼，F-15EX面對其他國家的頂級戰鬥機可以抗衡嗎？

現在世界上4種已服役的第5代戰鬥機，分別是：美國的F-35、F-22，俄羅斯的Su-57，和中國大陸的殲-20。直言不諱的說，如果F-15EX與這些對手作戰，那將是一個巨大的劣勢，因為F-35或F-22這樣的匿蹤戰機，能夠在F-15飛行員意識到之前，就將F-15給擊落。至於俄羅斯與中國大陸這種對手，雖然關於殲20或Su-57的匿蹤效果，或是航空電子設備上，有著很多不清楚的地方，但是只要他們具備一定程度的匿蹝性能，那麼他們面對F-15EX的時候，仍然具有較高的優勢。

但是說實話，這種對戰的機會不大。俄羅斯的Su-57量產計劃經歷了一次又一次的挫折，迄今為止，大約只有13架，包括10架原型機與3架量產型。儘管產量會持續增加，但是俄羅斯的經濟實力恐怕難以大量生產。

至於中國大陸，他們的殲-20已達到50架，據說已有新的殲-20B在測試中，將採用推力向量控制（如美國的F-22），但同樣的，它的數量仍極其有限。

因此，面對Su-57或殲20這樣的對手，美國空軍會派出相應的F-35與F-22前往對抗。沒有理由是派F-15參加這樣的戰鬥。而F-15EX的主要戰場會在敘利亞和伊拉克這樣的地方，那裡動用匿蹤戰機，是相當不划算的，具體的算式在前文已說明。

做個結論，F-15EX面對所有的第四代戰鬥機都具有優勢，不管對手是俄國Su-35，或是中國大陸的殲-10，F-15都絕對不落下風。事實上，F-15累計參與104場空對空決鬥，沒有一次失敗。

其實不能說F-15完全零損，1982年以色列有1架F-15C被敘利亞MiG-21戰機射飛彈打中，只是俄式R-60(AA-8)飛彈威力太弱，僅打傷了F-15C的機尾與引擎外緣，而且這位以色列飛行員也藝高膽大，沒有選擇跳傘，而是勉強飛回基地，保住了F-15零敗的紀錄。

(中時新聞網)