繼罷捷之後，台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤罷免案也將成下一個罷免團體目標。資深媒體人黃暐瀚日前在政論節目中直言，「說不定陳柏惟想要反對罷免票想比高雄市議員黃捷高，現在他是全面開戰，但這未必聰明。」

黃暐瀚8日在政論節目《新聞大白話》中說，有人覺得陳柏惟講話粗俗，但陳覺得年輕人喜歡這一味，要把人催出來，說不定想要反對罷免票想比黃捷高，現在陳柏惟是全面開戰，但這作法未必聰明。

不過，黃暐瀚分析，因為現在時間還很長，如果因此變成王浩宇2.0，而非黃捷2.0，那當你仇恨值越高、討厭度越高，面對罷免案結果，最後就是被罷免。

對於「刪Q總部」將罷免連署送交中選會，陳柏惟說，自己是現任立委，不會欺侮身為老百姓、也是選民的提案領銜人，但若是其他人要下來打，那就是另外一回事。他表示，不知道這場罷免案到底是玩真的還是玩假的，罷免戰還沒開打，也不知會不會是硬仗。如果他和顏寬恒都不支持罷免，那此事就不是藍綠陣營的對立、也非挑戰他個人，那些提案的人就是在挑戰台灣民主制度。

至於，昔日對手陳柏惟遭「刪Q總部」發起罷免行動，近日成為各界討論焦點，前立委顏寬恒9日在臉書表示，打從一開始，就表示對於任何公民活動，都表示尊重，「現在的我不代表誰，也不需要誰來代表我，顏寬恒就是顏寬恒，我期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路」。

(中時新聞網)