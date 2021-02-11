今(11)晚開出威力彩連續槓龜24期！預估下期頭獎上看4.9億元，大樂透桃園1 注獨得，大樂透加碼春節大紅包9中6部分，本期大紅包開出26組，總中獎注數為35注，其中22組為單注中獎，1組為2注均分，2組為3 注均分，1組為5注均分。

大樂透本期頭獎金額1億，開在桃園市大溪區一心里27鄰復興路10號1樓「沅亨商行」，由1人獨得。

台彩今晚開出110000014期大樂透，保證頭獎獎金1億，獎號分別為07、17、18、26、41、47，特別號為39。台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自(9)日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能，玩創史上連續開獎天數最長的紀錄。加碼春節大紅包9個號碼分別為03、04、12、13、19、21、22、31、37。

加碼春節大紅包9個號碼分別為03、04、12、13、19、21、22、31、37。只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。一切訊息請依照台彩網站公布為準。

(中時新聞網)