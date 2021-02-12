一名曾經參與越戰的79歲退役軍醫，去年年底時突然想到50年前的泰國戀人，就在網路上寫下自己的故事，思念這個無法聯繫的情人。沒想到在故事發表4天後，泰國戀人的姪女就跟這位老兵連絡上了，兩人也因此取得聯繫了。

根據《Coconuts Bangkok》報導指出，79歲的退役軍醫布魯斯（William Bruce）曾參與越戰，1969年時，年僅28歲的他被派遣到泰國清邁，他也因此結識了一位名叫梅（Mai）的女子，梅是當地的導遊，負責導覽他參觀清邁，而在旅途中，他與梅迅速墜入愛河。但在兩周後，布魯斯因為軍務的關係，被派遣到寮國，布魯斯當時就萌生要娶梅為妻的念頭，但卻被長官以文化差異的原因勸退。

回到美國後，布魯斯一直思念著梅，時隔50年後，布魯斯在去年年底把這段故事寫在網路上，緩解自己對泰國情人的思念，同時也表示，希望能在疫情結束後前往泰國，回憶過去的甜蜜時光。

而在故事發表4天後，一位自稱是梅的姪女的女子與布魯斯聯繫，他表示曾在姑姑家中看到布魯斯的合照，梅也向姪女證實這段戀情，姪女也跟布魯斯解釋，梅是姑姑以前使用的英文名字，他的本名是帕查莉（Pacharee）。而在兩人分別後，都各自有了婚姻，但他們兩人依舊對於恢復聯繫這事情感到高興，布魯斯還高興的表示「這根本是聖誕節的奇蹟！」

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(中時新聞網)