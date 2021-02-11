賴品妤拜年照超吸睛。(取自總一 Souichi Cosplay粉專)

農曆春節許多民眾在家圍爐吃年夜飯，更是家家戶戶與親友開心團聚的日子，不少政治人物都紛紛在臉書向大家祝賀，而今(11日)晚最吸睛的莫過於民進黨立委賴品妤，突然曬出扮演近期超熱門的動漫《鬼滅之刃》男主角竈門炭治郎，向大家拜年，且身旁的角色富岡義勇，更是由男友、苗栗縣議員曾玟學扮演，瞬間成為網友熱議焦點。

賴品妤在粉專「總一 Souichi Cosplay」發文寫下，爆竹一聲除舊歲，炭治郎跟義勇一起用水火之呼吸祝大家新年快樂。貼文曝光一小時的時間，已有超過3千名網友按讚，紛紛留言寫下，「太可愛惹啦」、「能有一個人一起做喜歡的事...這是什麼神仙愛情」、「你們好好看」、「天啊，完美搭配，喜歡」、「竟然推他入坑了」。還有粉絲敲碗「下次希望看總一cos天竺鼠車車」

另外，這篇貼文更吸引立委鄭運鵬現身留言表示，「好險上次沒答應妳過去拍照，我覺得cos進擊的巨人奇行種比較簡單」。

其實賴品妤在網路上人氣非常高，有著一票死忠粉絲，一舉一動都備受矚目，她之前曾在Instagram上曬出火辣爆乳照片，讓不少網友大飽眼福，而今年迎接新的一年到來時，她就曾曬出COSPLAY《鬼滅之刃》的女角色絕美照片，並稱「接下來，繼續努力！2021請多指教！」照片曝光，立刻掀起網友熱議「很犯規」。

(中時新聞網)