美國上周初領失業金人數(捷至2月6日當周) 為79.3萬人，前值為77.9萬人，預期為75.7萬人，結束連3降趨勢，由於拜登政府1.9兆美元規模的經濟刺激法案通過，美國聯準會(Fed)主席鮑爾也警告勞工目前處境仍相當艱辛，寬鬆貨幣政策將繼續維持一段時間，美股3大指數期貨盤前走揚。美股周四(11日)上漲28.69點、以31,466.49點開出，台積電ADR股價則是盤中刷新高。

截至台灣時間9日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲51.36點或0.16%、暫報31,489.16點；標普500指數上漲10.75點或0.27%、暫報3,920.63點；那斯達克指數上漲62.47點或0.45%、暫報14,035點，站回1萬4關卡；費城半導體指數上漲47.72點或1.55%、暫報3,122.59點。

4大科技巨頭開盤股價漲跌互現，特斯拉股價上漲12.07美元或1.50%、暫報816.89美元。台積電ADR股價上漲1.61美元或1.20%、暫報135.29美元，一度漲到最高135.73美元，刷新前高；聯電ADR股價上漲0.050美元或0.49%、暫報10.21美元。

美國1月消費者物價指數（CPI）增長0.3%、核心CPI持平， Fed主席鮑爾透露就業市場仍需要政府支持，寬鬆貨幣政策將維持一段時間。除了拜登1.9兆美元紓困案過關，新冠疫苗接種的進展，因此股市等風險資產的走勢仍然受到資金青睞。

(中時新聞網)