女歌手李芷婷2018年踢館歌唱節目《聲林之王》一鳴驚人，隔年參加大陸知名節目《中國好聲音》，最後拿下總決賽季軍，2020年回台發行專輯，清新外表加上好歌喉圈粉無數；除夕當天李芷婷突然在臉書發文，提到父親日前發生意外目前在加護病房插管治療，心痛喊話「真的不能沒有你（父親）」，也懇求大家幫忙，盼釐清整件事故。

20歲的李芷婷憑著歌喉在演藝圈展露頭角後，無論是發行專輯、跑校園活動或尾牙表演，背後最主要原因都是想要給父母更好的生活環境，是個出了名孝順的女孩；豈料，今（11）日她在不得已的情況下，在臉書求助，她的父親在年節前出了一場意外，頭部受重傷，目前正在加護病房插管治療，才剛度過危險期。

李芷婷和父母親感情好，也出了名孝順。(圖/ 摘自李芷婷臉書)

她文中提到父親是她的心靈支柱，為了工作隻身到台北，平時還是經常和父母通電話，聊工作狀況或生活瑣事，也知道家人都很掛念；8日她本來要好好完成年前工作，準備收東西回台中和家人過年，卻接到父親送醫的消息，她現在唯一能做的只有祈禱。

從文章中看得出李芷婷相當著急，「我接到消息飛奔回台中，看到他（父親）被推進去加護病房的畫面，我的心就好痛好痛」；她也心痛地說，「我不習慣你（父親）突然就沒有聲音…我真的不能沒有你」。另外她也許願只要父親能回家，她會慢慢等也不會放棄，會好好照顧他。

而李芷婷本來沒想過要在年節期間和粉絲說這些，但她很需要釐清父親出意外的狀況，想懇求台中在地人幫忙，在父親工作地點附近的民眾，能好心提供行車記錄器畫面。

(中時新聞網)