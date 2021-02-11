立委蔣萬安。(取自蔣萬安臉書)

迎來農曆春節，不少政治人物都在臉書發表影片或是貼文，祝福大家新的一年平安順利。國民黨立委蔣萬安今(11日)在臉書向大家送上祝福，除了PO出與兒子蔣得立玩吉祥話測驗的小遊戲，他表示，陪伴大家在過年的時候，可以邊吃年夜飯邊說吉祥話，更加碼曝光扮超夯動漫《鬼滅之刃》的畫面，成為網友關注焦點。

蔣萬安11日曬出與兒子玩吉祥話測驗的小遊戲，他表示，陪伴大家在過年的時候，可以邊吃年夜飯邊說吉祥話，且在影片的最後，蔣得立突然要爆料，卻被蔣萬安阻止「不能再爆爸爸的料了！」

另外，蔣萬安也表示，前陣子曾瓊梅里長邀他一起扮鬼滅之刃，拍攝新的中山里春聯，也是他首度嘗試扮「炭治郎」並詢問大家「大家覺得像嗎?」更透露這次拍攝是很開心很新鮮的體驗。該篇貼文吸引近4000名網友按讚。

不少網友見狀後紛紛留言表示，「覺得可以挑戰禰豆子」、「安安這麼帥應該多玩Cosplay ，而且行頭一定要做足才行」、「委員身上好多電池」、「祝福蔣家新年快樂，得立小王子反應超快的喔，聰明的小王子，新年快樂」。

而國民黨立委洪孟楷11日晚間也在臉書PO文，提到除夕夜平安夜，全世界是哪裡最美？答案是妳身邊。有家人在身邊的時刻，就是最幸福的一刻。準備一年一度年菜大賽，無論大魚大肉、山珍海味、還是家常小菜，只要跟家人一起，就是最好吃的味道，也曬出他和妻子、女兒的合照，一起向大家拜年，祝福所有鄉親好朋友，新年都順心。

(中時新聞網)