鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人開啟廟門，並走向廣場向信眾揮手道賀新年恭喜。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤恭讀疏文。（王文吉攝）

鎮瀾宮今年取消搶頭香活動，廟外仍有民眾排隊等候大年初一子時進入廟內參拜祈福。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率全體董監事焚香祝禱。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮因應防疫，取消除夕夜搶頭香及發送小紅包活動，晚間9點仍依循傳統舉行歲末誦經祈福並關廟門辭歲，接著在深夜11點子時開廟門迎新年。廟外信眾等待子時一到，依序進入廟內參拜，住在大甲的劉小姐緩緩走到天公爐，虔誠祭拜後，晚間11時1分插下新年第一炷香，成為辛丑年頭香。

鎮瀾宮除夕夜依循傳統，晚間9點進行歲末誦經祈福，10時40分關上廟門，接著董事長顏清標、副董鄭銘坤率全體董監事焚香祝禱，並恭讀疏文；晚間10時45分誦經團進行開春誦經祈福後，大年初一子時準時開廟門，顏清標、鄭銘坤走向廣場向信眾揮手道賀新年恭喜。

鎮瀾宮因應疫情，今年取消搶頭香活動，初一子時廟門一開，信眾依序魚貫進入廟內參拜，不見往年衝刺、爭先恐後景象。住在大甲的劉小姐緩緩走到天公爐前，虔誠祝禱後，晚間11時1分將香插進香爐，成為辛丑年頭香。

記者上前告知「小姐，妳知道自己搶到頭香嗎？」劉小姐一臉狐疑狀況外說「真的嗎？我不知道ㄟ、我只是來拜拜而已」她得知自己不費吹灰之力搶到頭香，淡定表示「很開心...」

鎮瀾宮新春活動受疫情影響，顏清標、鄭銘坤同聲表示，搶頭香是鎮瀾宮傳統，配合政府防疫而取消，但這只是一時的，明年會恢復舉行，至於繞境將在元宵夜擲筊請示媽祖裁示。

(中時 )