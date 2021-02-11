春節返鄉吃年夜飯，孩子們最關心的莫過於紅包的多寡。一名女網友對於相當關心紅包的女兒提出條件，PO出一篇臉書文，表示一個讚換1元，未料文章PO出半天後就破1萬多個讚，讓網友笑翻，直說媽媽要哭了。

人妻在臉書《爆廢公社公開版》代女兒PO文「媽媽說，自己的紅包自己賺，1個讚換1元」，更保證不會將女兒的紅包私吞，或是拿去繳學費。未料文章在小年夜PO出後，短短半天就超過1萬個讚。

一名媽媽要女兒PO文「1讚換1元」，短短半天就破1萬個讚，讓網笑翻直呼媽媽要瘋了。(圖／爆廢公社公開版)

網友踴躍點讚，也紛紛留言：「恭喜妹妹賺翻啦」、「媽媽要哭了啦」、「隨便就破1萬元了，會不會最後要包3萬元大紅包」、「大家刷起來」、「最喜歡這種幫忙做功德的文章了」、「阿姨來幫你推高高」、「你娘親快瘋了」，不少人甚至呼朋引伴來幫忙點讚，到除夕中午時已達1.3萬個讚。

媽媽看到後也急忙更改條件，表示上限到10000元為止，也PO出女兒領到1萬元大紅包當下表情，直說女兒開心翻了。

(中時新聞網)