【回憶殺】53歲香港男星林家棟2017年憑《樹大招風》得香港電影金像獎封帝肯定，許冠文形容林家棟是「香港最需要的演員」。而私生活方面低調的林家棟，本是劉德華旗下公司的愛將，他也跟老闆一樣多年來藏戀，不肯證實女友身分，某年他上專訪，透露擇偶條件是希望女方孝順，若女友不肯跟他媽媽一起住，「大家先原地踏步吧」。

據知林家棟祖父是曾獲蔣介石頒獎表揚英勇抗日的國民黨士兵，父親是大學生，母親嫁給父親後連生了多個女兒，生到第7胎才生到兒子，便是林家棟，之後又生了林家棟的弟弟，但在此之前，林家棟的父母婚姻已出狀況，林家棟的祖母認為媳婦生不出兒子，便鼓勵兒子去「多認識」，埋下離婚伏筆。

林家棟10歲時，父母便離婚，母親一肩扛起照顧幾個孩子的責任，生活十分困苦。為了維持家計，林家棟小時候四處打工，幫忙做串珠珠、當信差、外送員，中學畢業後進入一家飯店當服務員，但因為工作內容無聊，不希望這樣過一輩子，1987年便加入香港無綫電藝員訓練班，出道後因外貌未受矚目，起初都演出些小角色，1995年在電視劇《娛樂插班生》模仿天王張學友唱歌，才漸漸打出知名度。

林家棟感激劉德華賞識 。（圖／中時資料照片）

2001年林家棟離開前東家，簽進劉德華旗下公司亨泰環宇有限公司，從此開創了他演員生活的輝煌期，演出電影《愛君如夢》、《童夢奇緣》、《風暴》，也在《無間道》、《黑社會》系列、《寒戰》中參加演出，10年前他挑戰監製身分製作《打擂台》，最後獲得香港電影金像獎最佳電影。

才華洋溢的林家棟私生活也備受關注，2011年《東周網》報導，林家棟感情上效法老闆劉德華，瞞戀多年，私下有個隱形女友，是馮寶寶姪女Rossetti，任職公司會計，2004年兩人在朋友生日宴會上相識相戀，交往7年多，林家棟曾被拍到女方香閨過夜，但最後不了了之，女方閨密還跟媒體爆料，稱林家棟對外宣稱是不婚主義，讓Rossetti等到心灰意冷，最後斬斷戀情。

媒體後來直擊，有回林家棟在飛往台灣的班機上，和一位美女並肩而坐，兩人還十指緊扣，女方靠在他肩膀上睡著，醒來後兩人又玩自拍，互動甜蜜有如熱戀情侶，起底該女身分疑是一名空姐，但林家棟方面沒多做回應。

林家棟透露擇偶條件就是必須跟媽媽一起住。（圖／翻攝自有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News Youtube）

林家棟後來上《星級會客室》談與交往8年女友分手，直言是因為工作忙碌、沒時間陪對方才只好分手，「你也知道女孩子到了若干年紀就需要名分或安定的生活」，但林家棟當時工作量大，真的沒辦法陪女友，只好選擇分手，成為終身遺憾。

林家棟也分享母親從小為了照顧8個孩子從事清潔工作，大拇指因職業傷害被凹成L型，讓林家棟十分心疼，主持人問：「你將來娶老婆，可別以你媽媽作標準」，林家棟則回：「那倒不會，不過唯一要求就是要跟我媽媽同住」。

為人低調的林家棟，平時不僅少談感情事，也很少談家務事，傳聞有次受訪問他想感謝誰，他回應：「我媽媽、劉德華。」最後才補充也要謝謝爸爸。去年他出席《追龍2》宣傳，問家庭婚姻幸福的梁家輝是否曾向古天樂、林家棟催婚？梁家輝回應每個人的人生都不同，「我的立場就鼓勵他們成家立室才有完美人生」。

對此，林家棟打趣回說「放飛自己」是他與古天樂的共同點，古天樂也說感情的事旁人怎麼說都沒用，林家棟後來打哀兵牌，說自己其實受過情傷，而且還是「內傷」，要大家放他一馬別再催婚，打趣說：「隨緣啦，人要愛惜自己，不結婚就是愛惜自己的表達方式」。

(中時新聞網)