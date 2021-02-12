在女團百家爭鳴的時代，各個團體風格自成一格，累積一票死忠擁護者力挺，其中像是女子天團S.H.E或解散的4 In Love，就培養出無堅不摧的革命情感，不僅在事業互相扶持，連私下也以好姐妹相稱，但多數女團都是「塑料姐妹花」，傳出不合還算小問題，有些為爭上位不擇手段，險些讓團員因此失身，讓人不寒而慄。

一、南台灣小姑娘：

台語女子團體「南台灣小姑娘」20年前紅極一時，成軍8年發行8張專輯，總銷量破百萬，不過根據《聯合報》報導，團員蕭玉芬比其他4人早出道，更曾與方順吉、方宥心組團出過專輯，演藝經歷較資深，公司便讓她擔任團長工作，除了負責發言、教導團員舞步，就連拍照、演出都是站在C位，此舉引起4位團員不滿，認為蕭玉芬是唯一在歌唱節目《21世紀新人歌唱排行榜》未闖關成功的人，加上長相、唱功都不是最好，便聯合排擠她，最誇張的是蕭玉芬和其中2位團員北上錄音，當時3人借宿製作人家中，沒想到錄音師要在房內的她出來玩，遭拒絕後竟硬推房門想要強行進入，還好蕭玉芬趕緊鎖上門才沒讓對方得逞，但目睹全程的2位團員卻未出手相救，心死的她合約一到就選擇退團，至今雖有歌迷敲碗合體，她毫不考慮表示：「給我一億都不要」。

昔NGT48成員山口真帆，曝被成員洩漏個資，讓她險些遭性侵得逞。（圖／yamaguchimaho_official IG）

二、NGT48：

T-ara傳出集體霸凌團員花英導致形象重挫。（圖／東網）

被罷凌的花英被揭穿全是自導自演。（圖／韓網）

日本女子天團「AKB48」新潟姊妹團「NGT48」，成員之一山口真帆某天返家時，被兩名男子尾隨進屋後，將她壓制在地上企圖性侵，好在趁亂掙脫後報警獲救，兩嫌犯被捕到案後，雖坦承罪行，但卻稱「只是想跟她說話」，最後均獲不起訴釋放，對此山口真帆在直播中爆哭，想把真相全說出來，沒想到遭無故被中止，隨後在推特爆料個資被團員出賣，還教唆粉絲襲擊她，卻被經紀人反批有被害妄想症之外，更被逼迫公開道歉，活在恐懼中的她因此暴瘦4公斤，最後心死選擇退團，接著加入擁有天海祐希、竹野內豐等大咖藝人的事務所，不僅開設個人新官網及fan club，還推出首本個人寫真，重新出發受到公司力捧，可以說是因禍得福。

三、T-ara：

南韓女團T-ara，憑著《Bo Peep Bo Peep》、《Roly Poly》等經典好歌橫掃全亞洲，不過新成員花英加入後，竟傳出成員集體排擠霸凌她，更在節目中對她做出戳眼、不擊掌等小動作，甚至在演唱會後集體留言抨擊腳傷無法演出的她，後來花英退團後重挫全團形象，導致T-ara聲勢一落千丈，最後解散收場，不過隨著前工作人員出面爆料，加上前團員出面自清後，才揭開「霸凌過程」全是花英自導自演，私下不僅威脅成員之外，就連腳傷早已無礙還刻意要人攙扶，全是為了裝可憐博版面，原本加入崔成民等人經紀公司Imagine Asia，預計朝演員路線發展，但真相曝光後傻白甜形象被戳破，導致形象跌入谷，沒想到她似乎不知悔改，面對批評還反嗆網友才應該自重。

(中時新聞網)