今年農曆春節假期自10日起一連7天，《中時新聞網》提醒讀者，高速公路相關疏導措施將從10日開始陸續實施，包括夜間暫停收費、匝道封閉；初一至初五有高乘載管制；其他還有匝道儀控、開放路肩等，建議民眾上路前透過1968查詢路況，「當個聰明用路人」。

農曆大年初一，天氣逐漸回穩，各地景點預估將出現人潮、車潮。交通部高公局今起實施高乘載管制，主要針對國道5號，清晨6點至中午12點，南港系統往宜蘭的南下方向，一般小型車沒坐滿3人（含駕駛）不能上高速公路。

另外至中午12點前，國道5號石碇、坪林南下入口，將實施匝道封閉；今天全天，國道1號的平鎮系統南下、埔鹽系統南下，也都實施匝道封閉。

高公局公布11個重點路段，實施「精進式匝道儀控」：

1.國1楊梅至新竹南向

2.國1苗栗至豐原南向

3.國1彰化系統至埔鹽系統南向

4.國1台北至大華系統北向

5.國1三義至頭屋北向

6.國1彰化系統至后里北向

7.國1西螺至埔鹽系統北向

8.國3土城至大溪南向

9.國3快官至霧峰南向

10.國3後龍至西濱北向

11.國3往國5雙向及國5南向

春節疏運措施。（交通部高速公路局提供）

(中時新聞網)